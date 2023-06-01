Накануне вечером около 16 часов 35 минут возле дома 61 по проспекту Маршала Блюхера, в Красногвардейском районе Петербурга 45-летний петербуржец, управляя автомобилем «Форд Рейнджер» и двигаясь по дворовой территории, совершил наезд на двигавшегося справа налево по ходу движения транспортного средства на детском самокате без сопровождения взрослых 7-летнего мальчика.
В результате ДТП ребенок в состоянии средней тяжести госпитализирован.
Проводится проверка, устанавливаются детали происшествия.
В Петербурге иномарка сбила 7-летнего мальчика на самокате
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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции проводят проверку по факту наезда на малолетнего самокатчика
Накануне вечером около 16 часов 35 минут возле дома 61 по проспекту Маршала Блюхера, в Красногвардейском районе Петербурга 45-летний петербуржец, управляя автомобилем «Форд Рейнджер» и двигаясь по дворовой территории, совершил наезд на двигавшегося справа налево по ходу движения транспортного средства на детском самокате без сопровождения взрослых 7-летнего мальчика.
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