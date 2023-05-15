В Петербурге иномарка сбила 11-летнего мальчина на самокате

Накануне вечером около 19 часов 45 минут 27-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле» и двигаясь по Рябовскому шоссе от улицы Коммуны в сторону улицы Лесопарковой, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 11-летнего ученика 4 класса, который пересекал пешеходный переход на самокате.

В результате ДТП ребёнок госпитализирован в тяжелом состоянии.

Водитель «Шевроле» в 2023 году привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 25 раз.

Полицейскими проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.