Накануне вечером около 19 часов 45 минут 27-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле» и двигаясь по Рябовскому шоссе от улицы Коммуны в сторону улицы Лесопарковой, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 11-летнего ученика 4 класса, который пересекал пешеходный переход на самокате.
В результате ДТП ребёнок госпитализирован в тяжелом состоянии.
Водитель «Шевроле» в 2023 году привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 25 раз.
Полицейскими проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.
В Петербурге иномарка сбила 11-летнего мальчина на самокате
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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими Красногвардейского района проводится проверка по факту ДТП, в котором пострадал ребенок
Накануне вечером около 19 часов 45 минут 27-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле» и двигаясь по Рябовскому шоссе от улицы Коммуны в сторону улицы Лесопарковой, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 11-летнего ученика 4 класса, который пересекал пешеходный переход на самокате.
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