В Ленобласти конфликт соседей из-за собаки закончился смертельными ударами ножом

Накануне вечером около 20 часов 45 минут к полицейским Тосненского района Ленинградской области поступило сообщение от 83-летнего жителя города Никольское, который сообщил о том, что в квартире дома 2 по Школьной улице в Никольском обнаружил труп своего 47-летнего сына с множественными ранами.

На место происшествия был незамедлительно направлен наряд полиции.

Сотрудниками полиции на месте происшествия в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 23 августа 2023 года около 20 часов 00 минут на лестничной площадке возле квартиры между погибшим и его 40-летним ранее судимым соседом произошел конфликт из-за собаки потерпевшего.

В ходе конфликта сосед достал нож и нанес своему оппоненту четыре удара, три из которых пришлись в руку и один удар - в бок.

От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Злоумышленника задержали и доставлен в отдел полиции для разбирательства, после чего передали в следственные органы для проведения процессуальных действий.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.