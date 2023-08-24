ента новостей

13:36
Выставка юной художницы «Удивительные флора и фауна России»
13:29
В Ленобласти 15-летний подросток на питбайке столкнулся с «Ладой Веста»
13:22
В Ленобласти водитель «Шевроле Нива» погиб вылетев в кювет и врезавшись в дерево
13:17
В Ленобласти байкер погиб врезавшись в опору освещения
13:14
В Ленобласти конфликт соседей из-за собаки закончился смертельными ударами ножом
13:10
В Приморском районе пожилая автоледи на иномарке сбила 6-летнюю девочку
12:55
В Петербурге задержали подозреваемую в мошенничестве в отношении пожилых
12:49
В Приморском районе задержали квартирного вора
12:46
В центре Петербурга группа молодых людей избила прохожего
12:38
В Калининском районе пенсионерка перевела телефонным аферистам почти 7 млн рублей
12:31
В Калининском районе задержали мужчину с крупной партией зелья
10:15
Отбор на госслужбу будет проводить искусственный интеллект
10:00
На «Южном полукольце» столкнулись "Газель" и "Хендэ Солярис", погиб водитель иномарки
09:45
В парке «Малиновка» мигрант-нелегал изнасиловал 57-летнюю женщину
09:21
Япония начала сбрасывать очищенную радиоактивную воду в океан, что вызвало протест Китая
09:16
Индия стала четвертой страной, когда-либо посадившей космический корабль на Луну
00:42
«Шахматный коммунист» Вадим Звягинцев настиг группу лидеров на мемориале Корчного: петербуржцы Шубин, Епишин и Зубрицкий – среди 11 участников турнира, набравших по 6,5 очков после 8 туров
19:41
В ДТП под Кингисеппом пострадали трое человек
19:28
На участке реконструкции КАД продолжают монтировать оголовки водоотводных труб. Движение полностью перекроют
17:15
На чемпионате России по боксу в следующий круг пробились двое петербуржцев – Попов и Ханапиев, проиграли свои бои Ярулин, Жоржин, Алексеев, Колесников, Захарьев и Верясов
16:33
Толчинский, Мичков и Хуснутдинов забивали в победном для СКА матче с «Автомобилистом» на турнире имени Пучкова, счёт – 5:2 в пользу петербуржцев
13:30
Магия якутской песни зарядит энергией и наполнит радостью сердца петербуржцев
13:27
Участники СВО и их близкие побывали на обзорной экскурсии по центру Санкт-Петербурга
13:22
День разгрома советскими войсками немецко‑фашистских войск в Курской битве в 1943 году
13:18
В Выборгском районе «Лада Гранта» влетела в патрульный автомобиль ГИБДД, пострадал сотрудник полиции
10:47
В Ленобласти женщина отобрала сумку у мужчины
10:40
В Петербурге задержали злодея напавшего с ножом на двух женщин в лифте
10:33
В Приморском районе пенсионерка перевела мошенникам 4,3 млн рублей
10:30
В Петербурге задержан мужчина, который отобрал сумочку у своей подруги
09:45
16 человек погибли и 36 получили ранения в результате крушения автобуса с мигрантами и местными жителями в Мексике
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти конфликт соседей из-за собаки закончился смертельными ударами ножом

В Ленобласти конфликт соседей из-за собаки закончился смертельными ударами ножом

0
25
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полиция Тосненского района Ленобласти задержала подозреваемого в решении собачьих проблем с помощью ножа

Накануне вечером около 20 часов 45 минут к полицейским Тосненского района Ленинградской области поступило сообщение от 83-летнего жителя города Никольское, который сообщил о том, что в квартире дома 2 по Школьной улице в Никольском обнаружил труп своего 47-летнего сына с множественными ранами.
На место происшествия был незамедлительно направлен наряд полиции.
Сотрудниками полиции на месте происшествия в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 23 августа 2023 года около 20 часов 00 минут на лестничной площадке возле квартиры между погибшим и его 40-летним ранее судимым соседом произошел конфликт из-за собаки потерпевшего.
В ходе конфликта сосед достал нож и нанес своему оппоненту четыре удара, три из которых пришлись в руку и один удар - в бок.
От полученных ранений мужчина скончался на месте.
Злоумышленника задержали и доставлен в отдел полиции для разбирательства, после чего передали в следственные органы для проведения процессуальных действий.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Тосненский район ножевое ранение убийство
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

7-07-2023, 16:08
В Кировске мужчина в ходе конфликта ударил ножом в горло соснда
30-09-2022, 15:28
В Приморском районе дорожный конфликт закончился стрельбой
17-07-2023, 12:40
Мигранта, подозреваемого в убийстве задержали в Московской области
15-05-2023, 10:12
В Сестрорецке ссора двух мужчин закончилась поножовщиной
11-10-2022, 18:33
В Красном Селе бытовая ссора закончилась поножовщиной
8-06-2023, 10:11
В Красносельском районе конфликт у магазина закончился стрельбой

Происшествия на дорогах

0
35
Сегодня, 13:29
В Ленобласти 15-летний подросток на питбайке столкнулся с «Ладой Веста»
0
35
Сегодня, 13:22
В Ленобласти водитель «Шевроле Нива» погиб вылетев в кювет и врезавшись в дерево
0
37
Сегодня, 13:17
В Ленобласти байкер погиб врезавшись в опору освещения
0
41
Сегодня, 13:10
В Приморском районе пожилая автоледи на иномарке сбила 6-летнюю девочку
Наверх