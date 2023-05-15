В Сестрорецке ссора двух мужчин закончилась поножовщиной

Вчера около 11 часов 45 минут к полицейским Курортного района Петербурга поступила телефонограмма о том, что около 09 часов 35 минут из своей квартиры, находящейся в доме 342 по Приморскому шоссе в городе Сестрорецк, в одну из городских больниц в тяжелом состоянии с множественными колото-резаными ранами был доставлен 38-летний мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере.

14 мая около 20 часов возле дома 346 по Приморскому шоссе в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий удалось задержать подозреваемого в причастности к этому преступлению 28-летнего человека с ограниченными возможностями, жителя данного дома,.

По предварительной информации, 14 мая около 08 часов 00 минут в квартире пострадавшего между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них нанёс своему знакомому несколько ударов перочинным ножом.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Подозреваемый доставлен в отдел полиции.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.