В Красном Селе бытовая ссора закончилась поножовщиной

Вчера вечером около 20 часов 50 минут к полицейским Красносельского района Петербурга от прохожего поступило сообщение о ножевом ранении в городе Красное Село возле дома 1 по площади Первого Мая.

Незамедлительно прибывшим на место происшествия нарядом патрульно-постовой службы с ранением груди был обнаружен труп 65-летнего мужчины. На месте происшествия полицейские задержали 58-летнего слесаря.

Установлено, что проезжавший совместно с задержанным в качестве пассажира потерпевший, в результате бытовой ссоры, возникшей на почве ревности, нанес задержанному удар ножом в правую руку, после чего задержанный, отобрал нож и нанес потерпевшему три ножевых ранения. Последний скончался на месте происшествия. Подозреваемый доставлен в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело по части 1 стать 105 УК РФ (Убийство).