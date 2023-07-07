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Питерец.ру » Происшествия » В Кировске мужчина в ходе конфликта ударил ножом в горло соснда

В Кировске мужчина в ходе конфликта ударил ножом в горло соснда

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Опубликовал: Anton78
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В Ленинградской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве соседа 

Накануне ночью около 00 часов 40 минут к полицейским поступило сообщение от 53-летней жительницы дома 11 по улице Победы города Кировска Кировского района Ленинградской области о том, что ее сожитель убил соседа.

На место происшествия был незамедлительно направлен наряд полиции. 

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что 6 июля 2023 года около 00:00 в дом 11 по улице Победы в результате конфликта на почве личных неприязненных отношений 41-летний мужчина перерезал ножом горло своему 59-летнему соседу. 

Тот от полученных ранений скончался на месте. 

Там же, на месте происшествия, полицейские задержали и подозреваемого в причастности к происшествию.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). 

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ. 

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО ножевое ранение убийство
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