В Кировске мужчина в ходе конфликта ударил ножом в горло соснда

Накануне ночью около 00 часов 40 минут к полицейским поступило сообщение от 53-летней жительницы дома 11 по улице Победы города Кировска Кировского района Ленинградской области о том, что ее сожитель убил соседа.

На место происшествия был незамедлительно направлен наряд полиции.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что 6 июля 2023 года около 00:00 в дом 11 по улице Победы в результате конфликта на почве личных неприязненных отношений 41-летний мужчина перерезал ножом горло своему 59-летнему соседу.

Тот от полученных ранений скончался на месте.

Там же, на месте происшествия, полицейские задержали и подозреваемого в причастности к происшествию.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.