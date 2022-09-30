В Приморском районе дорожный конфликт закончился стрельбой

Вчера вечером около 18 часов 15 минут в полицию от очевидцев поступило сообщение о стрельбе и драке во дворе дома 7 по Богатырскому проспекту в Приморском районе Петербурга.

На место был направлен наряд полиции. Установлено, что во дворе дома возник конфликт между 56-летней автоледи, за рулем автомобиля «Хендай Санта Фэ» и 42-летним мужчиной. Мужчина несколько раз ударил по паркующемуся автомобилю. За женщину вступился ее сосед, 62-летний пенсионер. Между мужчинами завязалась потасовка. Обидчик женщины якобы достал нож и стал им угрожать своему оппоненту, а тот, испугавшись, достал травматический пистолет «Гроза» и несколько раз выстрелил.

В результате раненый с травматическим ранением груди госпитализирован в больницу, а стрелок доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.