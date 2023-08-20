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Питерец.ру » Происшествия » Под Киришами водитель и пассажирка «Киа Соренто» погибли вылетев в кювет

Под Киришами водитель и пассажирка «Киа Соренто» погибли вылетев в кювет

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Опубликовал: Anton78
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Полиция Киришского района проводит проверку по факту смертельного ДТП на Новоладожской трассе

Накануне вечером около 18 часов 25 минут на 66 км автодороги «Зуево-Новая Ладога», в Киришском районе Ленинградской области 45-летний водитель автомобиля «Киа Соренто» по неустановленным причинам не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием.
Водитель и его 41-летняя пассажирка, граждане одного из государств ближнего зарубежья, не были пристегнуты ремнями безопасности, и от полученных телесных повреждений скончались на месте ДТП.
Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все детали происшествия.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Киришский район ДТП
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