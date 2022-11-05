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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти иномарка вылетела в кювет и перевернулась, водитель погиб

В Ленобласти иномарка вылетела в кювет и перевернулась, водитель погиб

0
18
Опубликовал: Anton78
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На «Сортавале» иномарка вылетела в кювет и перевернулась, водитель погиб

Вчера вечером около 18 часов 45 минут на 93 километре трассы А121 "Санкт-Петербург – Сортавала – Петрозаводск" 49-летний житель Московской области, управляя автомобилем «Фольксваген Гольф», принадлежащем петербурженке, при движении из Петербурга в сторону Приозерска не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

По данным ГИБДД, в этом году погибший привлекался к административной ответственности за тонированные стекла.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Приозерский район ДТП
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