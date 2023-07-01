В Ленобласти иномарка улетела в кювет. Пострадала 5-летняя пассажирка

Накануне днем около 14 часов 55 минут на 78 километре автодороги «Лодейное поле-Тихвин-Будогощь-Чудово» 23-летний водитель автомобиля «Рено Логан», двигаясь от города Чудово в сторону Лодейного Поля не справился с управлением и совершил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства.

В результате ДТП 5-летняя пассажирка автомобиля в состоянии средней тяжести госпитализирована.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.