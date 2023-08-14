В Петербурге пьяная женщина стреляла в полицейских через входную дверь квартиры

Накануне вечером к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от мужчины, проживающего в доме 138 корпус 2 по проспекту Обуховской Обороны, который сообщил, что из квартиры сверху услышал женские крики, а когда вышел на балкон, увидел девушку из этой квартиры, которая ему пояснила, что друзья два дня назад заперли её в квартире и куда-то уехали.

На место происшествия незамедлительно были ориентированы наружные наряды полиции. Полицейскими установлено, что в снимаемом под найм жилище по вышеуказанному адресу находится 24-летняя неработающая жительница города Читы. В какой-то момент при общении с правоохранителями через дверь женщина произвела выстрел по входной двери из неустановленного оружия. В результате инцидента никто не пострадал.

Спустя некоторое время прибыл 35-летний мужчина с ключами от указанной квартиры. Внутри полицейские обнаружили женщину, находившуюся в состоянии опьянения.

В ходе осмотра квартиры на шкафу в коридоре был обнаружен охотничий карабин 12 калибра, который был изъят. Также с места происшествия изъяты 29 патронов калибра 9 мм РА (травматические), 2 патрона калибра 12 мм с дробью 8,5 мм и стреляная гильза 12 калибра.

Женщина задержана полицейскими и доставлена в отдел для разбирательства. Со слов задержанной, она проживает по указанному адресу несколько дней со своим знакомым. Около 2 дней назад она употребляла там наркотические вещества и алкоголь, а 13 августа, проснувшись, обнаружила, что её сожитель запер её изнутри. В шкафу она обнаружила охотничий карабин, из которого произвела выстрел по входной двери с целью выйти из квартиры.

В отношении задержанной составлен административный протокол по ст. 6.9 ч. 1 КоАП РФ. Полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.