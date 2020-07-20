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Питерец.ру » Происшествия » В Приморском районе женщина выпала с 9-го этажа

В Приморском районе женщина выпала с 9-го этажа

0
72
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
Яндекс
В Приморском районе Петербурга молодая женщина выпала с 9-го этажа и выжила.

Сегодня ночью в экстренные службы поступило сообщение о том, что на газоне у дома 20/2 по Комендантскому проспекту лежит и стонет неизвестная женщина. Пострадавшая ничего толком не могла объяснить, у нее спутанное сознание. С предварительным диагнозом: «открытый перелом обеих ног» женщину увезли в Елизаветинскую больницу.
Установлено, что женщине на днях исполнится 29 лет, она проживает на 9-м этаже указанного дома в съемной квартире с неким молодым человеком.
На балконе ее квартиры была открыта дверь. Дверь квартиры балы закрыта изнутри, порядок внутри не нарушен.

Источник: Конкретно.ру
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