В Ленобласти отца и сына нашли мертвыми в квартире

Накануне вечером к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение от 46-летней председателя правления ТСН «Городок» в поселке Кузьмоловский. Женщина сообщила о трупном запахе из квартиры дома 8 по улице Рядового Леонида Иванова, в которой проживали две мужчин. При этом глава товарищества уточнила, что мужчины вели асоциальный образ жизни.

Полицейскими были установлено, что наружная металлическая дверь отдельной однокомнатной квартиры 42-летнего безработного открыта, вторая дверь в квартиру заперта изнутри. При вскрытии дверей в квартире были обнаружены трупы хозяина и его 82-летнего отца с гнилостными изменениями, без внешних признаков насильственной смерти.

Тела направлены в морг Всеволожска для установления причины смерти.