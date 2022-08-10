В Петербурге задержали мужчину за стрельбу в подъезде

Вчера вечером около 21 часа 54 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от консьержа жилого дома 1 корпус 2 по улице Жукова о том, что на лестничной площадке 5 этажа неизвестный произвел выстрел в дверь квартиры. В результате стрельбы никто не пострадал.

Прибывшие по вызову наряд полиции задержал стрелка, пьяного пенсионера, 1958 года рождения. У него изъят боевой пистолет ТТ, который направлен на экспертизу.

В отношении пожилого мужчины составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.