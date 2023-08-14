В Ленобалсти пьяный мужчина на мотодельтаплане совершил жесткую посадку и повредил дачный дом

Накануне вечером около 18 часов 10 минут к полицейским Киришского района Ленинградской области поступило сообщение от очевидца о том, что над домом 20 по улице Клубничной в СНТ «Березка» двое летали на параплане и есть вероятность их падения.

При выезде на место происшествия полицейскими установлено, что мотодельтаплан упал на один из домов по улице Рябиновой, повредив фасад строения, стеклопакет и спутниковую антенну, а управлял аппаратом 36-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении дельтапланериста составлен административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).

По факту инцидента проводится проверка.