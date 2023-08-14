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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобалсти пьяный мужчина на мотодельтаплане совершил жесткую посадку и повредил дачный дом

В Ленобалсти пьяный мужчина на мотодельтаплане совершил жесткую посадку и повредил дачный дом

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Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Freepik
Полиция Киришского района проводит проверку по факту жесткого приземления мотодельтаплана на крышу дома

Накануне вечером около 18 часов 10 минут к полицейским Киришского района Ленинградской области поступило сообщение от очевидца о том, что над домом 20 по улице Клубничной в СНТ «Березка» двое летали на параплане и есть вероятность их падения.

При выезде на место происшествия полицейскими установлено, что мотодельтаплан упал на один из домов по улице Рябиновой, повредив фасад строения, стеклопакет и спутниковую антенну, а управлял аппаратом 36-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения.
В отношении дельтапланериста составлен административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).
По факту инцидента проводится проверка.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Киришский район
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