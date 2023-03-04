Во Всеволожске пьяный мужчина на детской площадке таскал мальчика за капюшон

Вчера к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что мужчина на детской площадке возле дома 60 по Всеволожскому проспекту города Всеволожск избивает детей.

Прибывшим на место происшествия нарядом полиции был задержан мужчина, 1982 года рождения.

Задержанный доставлен в отдел полиции, где в отношении него составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения).

Сотрудниками полиции установлено, что несовершеннолетний мальчик, 2013 года рождения, гулял с приятелями на детской площадке возле дома 60 по Всеволожскому проспекту, и крикнул что-то в след проходившей мимо девочке, которая придя домой пожаловалась отцу. Тот, находясь с состоянии сильного алкогольного опьянения, выбежал во двор дома, подошел к мальчику, схватил его за капюшон и стал тащить, спрашивая, где его родители. Данное происшествие из окна увидела мать несовершеннолетнего и вызвала полицию.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.