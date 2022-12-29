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Питерец.ру » Происшествия » В Купчино задержали пьяного автоугонщика

В Купчино задержали пьяного автоугонщика

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Фрунзенского района задержали пьяного автоугонщика

Вечра ночью около 01 часа 15 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга от 33-летнего мужчины поступило сообщение, что в период с 23 часов 00 минут 27 декабря до 00 часов 30 минут 28 декабря от дома 63 по улице Салова неизвестный преступник совершил хищение автомобиля «Хендай Элантра».

Незамедлительно прибывшим на место происшествия нарядом ДПС возле дома 61 по указанной улице в данном автомобиле задержан ранее неоднократно судимый 35-летний мужчина с внешними признаками алкогольного опьянения.

В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Фрунзенский район угон автомобиль
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