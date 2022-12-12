В Петербурге задержан 56-летний мужчина, сообщивший о ложной угрозе

Вчера поздним вечером около 21 часов 55 минут к полицейским Невского района Петербурга позвонил неизвестный. Он попросил прекратить деятельность ТЦ на Караваевской улице, 24. В противном случае, он совершит противоправные действия.

Полицией в торговом заведении опасных предметов обнаружено не было.

После установления личности звонившего, по месту жительства улица Караваевская, дом 4 задержан 56-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении злоумышленника составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Изъят мобильный телефон.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.