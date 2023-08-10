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Питерец.ру » Происшествия » На съезде с КАД произошло смертельное ДТП

На съезде с КАД произошло смертельное ДТП

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ВКонтакте
Полиция устанавливает детали смертельного ДТП на съезде с КАД

Сегодня вечером около 16 часов 10 минут 22-летний водитель грузового автомобиля «Ивеко» при съезде с КАД на Краснофлотское шоссе не справился с управлением и совершил столкновение с силовой опорой, далее совершил касательное столкновение с автомобилем «Тойота RAV 4» под управлением 58-летней дамы, после чего его автомобиль опрокинулся на микроавтобус «Фольксваген-Каравелла» под управлением 38-летней женщины.
В результате ДТП водитель «Ивеко» госпитализирован в тяжелом состоянии.
Женщина-водитель «Фольксвагена» и ее пожилая пассажирка, по предварительным данным скончались (находятся под опрокинувшимся автомобилем).
Трое детей 7-8 лет находившихся в салоне Фольксвагена не пострадали.
Полиция проводит проверку. Устанавливаются детали происшествия.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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