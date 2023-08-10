На съезде с КАД произошло смертельное ДТП

Сегодня вечером около 16 часов 10 минут 22-летний водитель грузового автомобиля «Ивеко» при съезде с КАД на Краснофлотское шоссе не справился с управлением и совершил столкновение с силовой опорой, далее совершил касательное столкновение с автомобилем «Тойота RAV 4» под управлением 58-летней дамы, после чего его автомобиль опрокинулся на микроавтобус «Фольксваген-Каравелла» под управлением 38-летней женщины.

В результате ДТП водитель «Ивеко» госпитализирован в тяжелом состоянии.

Женщина-водитель «Фольксвагена» и ее пожилая пассажирка, по предварительным данным скончались (находятся под опрокинувшимся автомобилем).

Трое детей 7-8 лет находившихся в салоне Фольксвагена не пострадали.

Полиция проводит проверку. Устанавливаются детали происшествия.