В ДТП на КАД пострадала 11-летняя девочка

Вчера вечером около 16 часов 05 минут на 36 киллометре КАД 53-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Авенсис», при перестроении совершил столкновение с автомобилем «Форд Фокус», под управлением 46-летнего мужчины. В свою очередь «Форд» совершил столкновение с «Тойота Ленд Крузер», под управлением 40-летней женщины.

В результате ДТП пассажир автомобиля «Тойота Ленд Крузер», 11-летняя девочка в состоянии средней степени тяжести доставлена в медицинское учреждение.

Проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.