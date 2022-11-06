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Питерец.ру » Происшествия » В ДТП на КАД пострадала 11-летняя девочка

В ДТП на КАД пострадала 11-летняя девочка

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Опубликовал: Вадик Котов
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Сотрудниками полиции проводится проверка по факту ДТП на КАД

Вчера вечером около 16 часов 05 минут на 36 киллометре КАД 53-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Авенсис», при перестроении совершил столкновение с автомобилем «Форд Фокус», под управлением 46-летнего мужчины. В свою очередь «Форд» совершил столкновение с «Тойота Ленд Крузер», под управлением 40-летней женщины.

В результате ДТП пассажир автомобиля «Тойота Ленд Крузер», 11-летняя девочка в состоянии средней степени тяжести доставлена в медицинское учреждение.

Проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.

Источник: ГУ МВД
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