В Петербурге росгвардейцы оказали содействие при тушении пассажирского автобуса на Пулковском шоссе

В Санкт-Петербурге военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии оказали содействие при тушении пассажирского автобуса на Пулковском шоссе.

В ходе несения службы по обеспечению общественной безопасности на маршруте патрулирования, росгвардейцы увидели горящий автобус и передали данную информацию в экстренные службы. Оцепив территорию и перекрыв движение, военнослужащие Росгвардии совместно с сотрудниками правоохранительных органов приступили к тушению пожара. Прибывшими на место специалистами пожарной службы очаг возгорания был окончательно локализован