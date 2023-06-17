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Питерец.ру » Происшествия » В Шушарах разбившемуся мотоциклисту росгвардейцы оказали доврачебную помощь

В Шушарах разбившемуся мотоциклисту росгвардейцы оказали доврачебную помощь

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32
Опубликовал: Anton78
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Фото:
Росгвардия
В Санкт-Петербурге разбившемуся мотоциклисту росгвардейцы оказали доврачебную помощь

Сегодня около 13 часов 30 минут военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии, обеспечивающие общественную безопасность на Старорусском проспекте, стали свидетелями ДТП, в котором мотоциклист не справился с управлением и разбился. Младший сержант Егор Федосенко и Дмитрий Ламов вызвали экстренные службы, подбежали к пострадавшему, аккуратно сняли лежащий на нем мотоцикл и оказали доврачебную помощь, применив индивидуальные перевязочные пакеты.
Мотоциклист госпитализирован с повреждением рёбер и открытым переломом голеностопа.

Все по теме: Пушкинский район ДТП мотоциклы
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