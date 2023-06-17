В Шушарах разбившемуся мотоциклисту росгвардейцы оказали доврачебную помощь

Сегодня около 13 часов 30 минут военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии, обеспечивающие общественную безопасность на Старорусском проспекте, стали свидетелями ДТП, в котором мотоциклист не справился с управлением и разбился. Младший сержант Егор Федосенко и Дмитрий Ламов вызвали экстренные службы, подбежали к пострадавшему, аккуратно сняли лежащий на нем мотоцикл и оказали доврачебную помощь, применив индивидуальные перевязочные пакеты.

Мотоциклист госпитализирован с повреждением рёбер и открытым переломом голеностопа.