Росгвардейцы оказали помощь петербуржцам, пострадавшим от жары и нападения неизвестного

Военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии в ходе несения службы по обеспечению общественной безопасности оказали помощь двум петербуржцам.

Возле дома 52 на Ленинском проспекте был обнаружен мужчина без сознания. Росгвардейцы вызвали медиков, а до их прибытия, вскрыв индивидуальные медицинские пакеты, оказали гражданину доврачебную помощь. Пострадавший сообщил, что перегрелся - температура воздуха превышала 30 градусов по Цельсию.

Возле д.10 на Кингисеппском шоссе к росгвардейскому патрулю подбежала девочка сообщив, что видела мужчину с окровавленной головой. Военнослужащие незамедлительно прибыли к указанному месту и оказали доврачебную помощь, были вызваны полиция и скорая медицинская помощь. К сожалению, пострадавший затруднился сообщить обстоятельства происшествия и приметы нападавшего.

Указанные происшествия имели место вечером минувшей пятницы.