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Питерец.ру » Общество » Росгвардейцы оказали помощь петербуржцам, пострадавшим от жары и нападения неизвестного

Росгвардейцы оказали помощь петербуржцам, пострадавшим от жары и нападения неизвестного

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Росгвардия
Росгвардейцы оказали помощь петербуржцам, пострадавшим от жары и нападения неизвестного

Военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии в ходе несения службы по обеспечению общественной безопасности оказали помощь двум петербуржцам.
Возле дома 52 на Ленинском проспекте был обнаружен мужчина без сознания. Росгвардейцы вызвали медиков, а до их прибытия, вскрыв индивидуальные медицинские пакеты, оказали гражданину доврачебную помощь. Пострадавший сообщил, что перегрелся - температура воздуха превышала 30 градусов по Цельсию.
Возле  д.10 на Кингисеппском шоссе к росгвардейскому патрулю подбежала девочка сообщив, что видела мужчину с окровавленной головой. Военнослужащие незамедлительно прибыли к указанному месту и оказали доврачебную помощь, были вызваны полиция и скорая медицинская помощь. К сожалению, пострадавший затруднился сообщить обстоятельства происшествия и приметы нападавшего.  
Указанные происшествия имели место вечером минувшей пятницы.

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