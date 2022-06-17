В Санкт-Петербурге сегодня около 12 часов на Пулковском шоссе военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии оказали помощь водителю иномарки, съехавшей в кювет.
Находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы стали свидетелями дорожно-транспортного происшествия и незамедлительно пришли на помощь водителю. Военнослужащие извлекли мужчину из авто и оказали ему первую медицинскую помощь.
Росгвардейцы оказали помощь водителю в ДТП
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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Росгвардия
В Санкт-Петербурге росгвардейцы оказали помощь водителю, машина которого съехала в кювет
В Санкт-Петербурге сегодня около 12 часов на Пулковском шоссе военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии оказали помощь водителю иномарки, съехавшей в кювет.
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