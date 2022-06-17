Росгвардейцы оказали помощь водителю в ДТП

В Санкт-Петербурге сегодня около 12 часов на Пулковском шоссе военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии оказали помощь водителю иномарки, съехавшей в кювет.

Находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы стали свидетелями дорожно-транспортного происшествия и незамедлительно пришли на помощь водителю. Военнослужащие извлекли мужчину из авто и оказали ему первую медицинскую помощь.