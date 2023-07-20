В Петербурге мужчина на электросамокате сбил 8-летнего мальчика на обычном самокате

Накануне около 11 часов 55 минут возле дома 18 корпус 1 по проспекту Маршала Захарова 29-летний мужчина на электросамокате, двигаясь по тротуару, напротив дома 18 корпус 1 по улице Маршала Захарова совершил наезд на 8-летнего мальчика, катившегося на механическом самокате во встречном направлении без сопровождения родителей.

В результате столкновения ребенок в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.