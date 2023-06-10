В Приморском районе «Ниссан Жук» сбил 10-летнего мальчика на самокате

Накануне вечером около 21 часа 10 минут возле дома 1 по аллее Поликарпова, в Приморском районе Петербурга 43-летняя водитель, управляя автомобилем «Ниссан Жук», вне зоны пешеходного перехода совершила наезд на 10-летнего мальчика, который выехал на самокате из-за припаркованных автомобилей без сопровождения родителей.

В результате ДТП ребенок в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.