Накануне вечером около 21 часа 10 минут возле дома 1 по аллее Поликарпова, в Приморском районе Петербурга 43-летняя водитель, управляя автомобилем «Ниссан Жук», вне зоны пешеходного перехода совершила наезд на 10-летнего мальчика, который выехал на самокате из-за припаркованных автомобилей без сопровождения родителей.
В результате ДТП ребенок в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.
По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В Приморском районе «Ниссан Жук» сбил 10-летнего мальчика на самокате
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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими проводится проверка по факту ДТП с 10-летним самокатчиком
Накануне вечером около 21 часа 10 минут возле дома 1 по аллее Поликарпова, в Приморском районе Петербурга 43-летняя водитель, управляя автомобилем «Ниссан Жук», вне зоны пешеходного перехода совершила наезд на 10-летнего мальчика, который выехал на самокате из-за припаркованных автомобилей без сопровождения родителей.
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