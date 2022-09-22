В Петербурге иномарка сбила 16-летнего подростка на самокате

Вчера утром около 09 часов 00 минут возле дома 9 по улице Рашетова 48-летний мужчина, управляя автомашиной «Рено Симбол» и двигаясь от проспекта Тореза к проспекту Энгельса, при совершении левого поворота на дворовую территорию не убедился в безопасности манёвра и совершил наезд на 16-летнего мальчика, который двигался на самокате по тротуару в попутном направлении относительно движения автомобиля.

В результате ДТП подростка в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в медецинское учреждение.

По факту дорожного происшествия проводится проверка.