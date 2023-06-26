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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали группу наркосбытчиц

В Ленобласти задержали группу наркосбытчиц

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Опубликовал: Anton78
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В Ленобласти полицией задержана группа наркосбытчиц

Сотрудниками УУР ГУ МВД РФ по СПб и ЛО пресечена деятельность преступной группы, осуществлявшей сбыт наркотических средств и психотропных веществ на территории Выборгского района.
Задержаны три местные жительницы в возрасте 20, 25 и 33 лет.
Одна из задержанных изобличена в том, что, являясь администратором интернет -магазина в одном из мессенджеров, организовала продажу наркотических средств путём размещения «закладок».
Вторая подозревается в организации закладок с наркотиками.
Третья - сбывала «с рук на руки».
В ходе проведения обысков у задержанных изъяты наркотические средства, мобильные телефоны. При проведении дальнейших мероприятий было изъято 20 разложенных закладок.
В отношении двух задержанных возбуждены уголовные дела.
Двум подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, последней – домашний арест.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО наркотики
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