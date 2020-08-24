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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пресечена деятельность наркопреступной группы, сбывавшей наркотики через интернет

В Петербурге пресечена деятельность наркопреступной группы, сбывавшей наркотики через интернет

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
© CC0
Задержаны «работники» интернет-магазина по продаже синтетических наркотиков, среди которых  ранее судимая женщина-организатор.

В минувший вторник в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресечена деятельность организованной группы, участники которой, используя созданный ими интернет-магазин, бесконтактным способом посредством «тайников-закладок» распространяли наркотические средства и психотропные вещества в различных районах Санкт-Петербурга. В общей сложности полицейскими задержаны пятеро человек, среди которых 41-летняя женщина – предполагаемый организатор. Именно она, по версии оперативников, организовала на интернет площадке магазин по продаже запрещенных веществ. Ранее данная гражданка уже привлекалась к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. Кроме того, задержаны еще трое закладчиков и 38-летняя женщина-координатор, которая помогала покупателям в поиске «клада».

В ходе обыска по месту жительства предполагаемого организатора изъят компьютер, с  помощью которого она управляла деятельностью магазина. Также по местам жительства фигурантов изъяты наркотические средства «мефедрон», «альфа-пвп» и психотропные вещества «амфетамин», «синтетический гашиш», общей массой около 400 граммов, которые будут исследованы в рамках уголовного дела.

В автомобиле «Volkswagen», принадлежащим одному из предполагаемых закладчиков, обнаружено и изъято 15 закладок с запрещенными веществами. В результате проведённых мероприятий установлена причастность указанной группы к 14 ранее возбуждённым уголовным делам по части 4 статьи  228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Четверо подозреваемых заключены под стражу, еще одному фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению всех эпизодов противоправной деятельности задержанных и их соучастников. Кроме того, устанавливается источник приобретения наркотических средств.

Источник: ГУ МВД
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