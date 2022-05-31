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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали группу закладчиков наркотиков

В Петербурге задержали группу закладчиков наркотиков

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
PiXABAY
Сотрудники полиции задержали группу закладчиков, которые обслуживали клиентов интернет-магазина по продаже наркотиков

«Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресечена деятельность группировки, которая специализировалась на распространении наркотических средств и психотропных веществ бесконтактным способом», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что продажа запрещенных веществ происходила в теневом сегменте Интернета, а также с использованием одного из мессенджеров. Оплата производилась криптовалютой.

В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны четверо подозреваемых, среди которых одна женщина.

«На территории Выборгского района города Санкт-Петербурга выявлено 11 тайников-закладок с наркотическими средствами.

В ходе обысков обнаружено 262 подготовленных к сбыту пакета с метадоном, мефедроном, гашишем и амфетамином общей массой около пяти килограммов. Также изъяты электронные весы, упаковочный материал, ноутбуки, средства сотовой связи, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 30, частями третьей и четвертой статьи 228.1 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - рассказала Ирина Волк.

В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к созданию и администрированию криминального интернет-магазина. В уполномоченные органы направлена информация для принятия решения о блокировке данного Интернет-ресурса.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район наркотики
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