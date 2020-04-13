В Петербурге задержали наркосбытчиков

В минувшую пятницу сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленобласти задержаны активные участники организованной группы, занимавшейся незаконным сбытом наркотического средства «метадон». По версии полиции, сбыт наркотиков осуществлялся через интернет-магазин в популярном мессенджере.

Оперативники установили, что организатором противоправной деятельности являлся 23-летний уроженец одного из закавказских государств. По месту его проживания, в арендованной квартире на улице Морской Пехоты, в ходе обыска обнаружено и изъято наркотическое средство «метадон» массой более 350 граммов, а также мобильные телефоны, банковские карты, денежные средства, электронные весы.

Выяснилось, что закладчиком и оператором выступал 38-летний петербуржец. При задержании в ходе личного досмотра у него изъят сверток с метадоном общей массой 15 граммов, а при обыске в его квартире на улице Доблести было обнаружено и изъято наркотическое средство массой 0,35 грамма. Кроме того, изъяты электронные весы, упаковочный материал, мобильные телефоны, банковские карты и блокноты с записями о вырученных денежных средствах от продажи наркотиков. Мужчина ранее уже был неоднократно судим за незаконный оборот наркотиков.

Администрированием всей этой деятельности, как установили полицейские, занималась 39-летняя гражданка, проживающая на улице Стойкости. В ходе обыска у нее изъят метадон общей массой 0,71 грамма, мобильные телефоны, банковские карты.

Ранее ГСУ ГУ МВД России были возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт, производство, хранение или распространение наркотических средств), части 3 статьи 30, части 1 статьи 228.1, части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт, производство, хранение или распространение наркотических средств). Двое задержанных мужчин заключены под стражу, женщине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.