ента новостей

19:18
В Петербурге задержали наркосбытчиков
19:13
ОНФ в Санкт-Петербурге - петербуржцы благодарят врачей
19:08
В Петербурге задержали автоугонщиков, занимавшихся криминальным возвратом автомобилей
09:40
Маска не помогает?
09:35
Как обстоят дела с коронавирусом?
10:12
Оштрафовали за прием гостей
09:43
Автомобили все равно продаются
00:53
Чемпионат Белоруссии по футболу продолжается несмотря ни на что
15:54
На петербургском заводе нашли нарушения норм обращения с отходами
10:29
Коронавирус станет обычным заболеванием?
10:03
Юридический форум состоится
00:13
Онлайн-экскурсия по Третьяковской галерее
16:20
В Петербурге вандал осквернил храм Благовещения Пресвятой Богородицы
15:50
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд
15:08
Завод «Хенде» передал 18 автомобилей Solaris для детских врачей Петербурга
15:01
В Петербурге лжесантехник ограбил пенсионерку
08:54
Безработные активно регистрируются
08:52
Границы Ленобласти закрывать не будут
12:07
В Шушарах водитель иномарки выстрелил в пешехода
11:58
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
11:50
В крупной партии египетской мяты обнаружены нежизнеспособные семена паразитических растений
11:39
В Ленобласти молодая женщина ограбила пенсионерку
11:35
Полицейские применили табельное оружие для поимки водителя-нарушителя
08:59
Ленобласть снабжает лесом многие страны
08:05
Кого обязали проверять на коронавирус?
14:28
В Ленобласти школьник выпал из окна
14:23
«Россия-Моя история» и волонтерский корпус «Наследники» запускают уникальный образовательный онлайн-проект
14:11
В Петербурге в ДТП погиб велосипедист
10:09
Пеню и штрафы ЖКХ начислять не будут
09:36
ЕГЭ отменят?
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали наркосбытчиков

В Петербурге задержали наркосбытчиков

0
60
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
smiua.com
Участники организованной группы подозреваются в сбыте метадона путем «закладок» через интернет-магазин в мессенджере.

В минувшую пятницу сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленобласти задержаны активные участники организованной группы, занимавшейся незаконным сбытом наркотического средства «метадон». По версии полиции, сбыт наркотиков осуществлялся через интернет-магазин в популярном мессенджере.

Оперативники установили, что организатором противоправной деятельности являлся 23-летний уроженец одного из закавказских государств. По месту его проживания, в арендованной квартире на улице Морской Пехоты, в ходе обыска обнаружено и изъято наркотическое средство «метадон» массой более 350 граммов, а также мобильные телефоны, банковские карты, денежные средства, электронные весы.

Выяснилось, что закладчиком и оператором выступал 38-летний петербуржец. При задержании в ходе личного досмотра у него изъят сверток с метадоном общей массой 15 граммов, а при обыске в его квартире на улице Доблести было обнаружено и изъято наркотическое средство массой 0,35 грамма. Кроме того, изъяты электронные весы, упаковочный материал, мобильные телефоны, банковские карты и блокноты с записями о вырученных денежных средствах от продажи наркотиков. Мужчина ранее уже был неоднократно судим за незаконный оборот наркотиков.

Администрированием всей этой деятельности, как установили полицейские, занималась 39-летняя гражданка, проживающая на улице Стойкости. В ходе обыска у нее изъят метадон общей массой 0,71 грамма, мобильные телефоны, банковские карты.

Ранее ГСУ ГУ МВД России были возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт, производство, хранение или распространение наркотических средств), части 3 статьи 30, части 1 статьи 228.1, части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт, производство, хранение или распространение наркотических средств). Двое задержанных мужчин заключены под стражу, женщине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Источник: ГУ МВД
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

22-03-2019, 10:57
В Кировском районе изъяли партию растительных наркотиков
26-02-2019, 14:20
В петербурге ликвидирована нарколаборатория
22-02-2019, 10:29
В Петербурге полицейские задержали наркосбытчиков
2-08-2018, 09:55
В Петербурге задержаны торговцы метадоном
17-10-2017, 13:48
В Петербурге изъяли крупную партию наркотиков
25-09-2017, 17:56
В Петербурге ликвидирована нарколаборатория

Происшествия на дорогах

0
248
8-04-2020, 11:58
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
0
252
7-04-2020, 14:11
В Петербурге в ДТП погиб велосипедист
0
358
31-03-2020, 12:21
Смертельное ДТП на КАД
0
838
18-03-2020, 18:39
В Петербурге иномарка сбила девятилетнего мальчика
Наверх