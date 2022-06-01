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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в хулиганской стрельбе

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в хулиганской стрельбе

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ГУ МВД
В Красносельском районе Петрбурга задержали мужчину, подозреваемого в хулиганской стрельбе из аэрозольного пистолета

Вчера вечером около 22 часа 11 минут к полицейским Красносельского района Петербурга поступило сообщение о том, что возле дома №171/2 по проспекту Ветеранов происходит драка. Наряд полиции незамедлительно прибыл по указанному адресу.

На месте происшествия сотрудники патрульно-постовой службы задержали 32-летнего неработающего гражданина, который в ходе конфликта произвел один выстрел из аэрозольного пистолета в сторону 28-летнего гражданина среднеазиатского государства. 

Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, откуда после оказания медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение.

Пр данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район стрельба хулиганство
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