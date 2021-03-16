В Ленобласти мужчина из окна застрелил собаку

Накануне вечером около 16:00 полицейским позвонил житель деревни Красный Бор Ломоносовского района Ленинградской области, который сообщил о том, что сосед выстрелил из окна своей квартиры в собаку. Собака домашняя, имеет хозяев. Прибывший на место происшествия участковый задержал хулигана. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

У мужчины изъято несколько охотничьих ружей и карабинов, патроны, банка с порохом и стреляная гильза. По данным АН «Оперативное прикрытие», среди изъятого – ружье МР «Байкал», ружье ИЖ-58, охотничьи карабины «Вепрь» и «Лось».

Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности, уточнили в пресс-службе Главка.