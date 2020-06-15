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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти пьяный мужчина выстрелил в прохожего

В Ленобласти пьяный мужчина выстрелил в прохожего

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110
Опубликовал: Fedorov
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Фото:
vk.com
По факту стрельбы из травматического пистолета, в результате которой пострадал мужчина, возбуждено уголовное дело.

Рано утром накунуне, около 4 часов к полицейским Киришского района Ленобласти поступило сообщение о том, что в городе Кириши у дома 52 по Волховской набережной слышны выстрелы. На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские и задержали 41-летнего мужчину. Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений, произвел не менее 2 выстрелов из травматического пистолета в сторону 22-летнего прохожего. Пострадавший после оказания медицинской помощи, направлен на амбулаторное лечение.

Возбуждено уголовное дело части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). В отношении стрелка избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Киришский район стрельба хулиганство
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