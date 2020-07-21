В Ленобласти подросток застрелил родного дедушку

Накануне вечером, около 18 часов к полицейским Приозерского района Ленинградской области поступило сообщение об огнестрельном ранении на Суходольском озере в поселке Сосново. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что на берегу озера 17-летний учащийся колледжа взял в руки пневматическое ружье, которое непроизвольно выстрелило в его 59-летнего деда. От полученного ранения пенсионер скончался в присутствии бригады скорой помощи. Пневматическое ружье изъято.

По данному факту следственными органами СУ СК РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ. (Причинение смерти по неосторожности). Молодому человеку избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.