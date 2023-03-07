В Петербурге задержана подозреваемая в мошенничестве

Вчера к полицейским Московского района Петербурга обратилась пенсионерка, 1936 года рождения с сообщением о том, что в период с 16:45 по 17:15 ей на мобильный телефон позвонил неизвестный, который сообщил, что ее дочь якобы попала в ДТП, и для не привлечения ее к уголовной ответственности, убедил женщину передать курьеру 145 000 рублей.

Сегодня ночью около 02:43 возле дома 144 по проспекту Просвещения в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления по «горячим следам» задержана 20-летняя жительница одного из южных регионов Российской Федерации.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 ч.2 УК РФ.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.