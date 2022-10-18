В Кировском районе задержан подозреваемый в обмане пенсионеров

Вчера днем около 13 часов 45 минут к полицейским Кировского района Петербурга обратилась женщина с заявлением о том, что около 12 часов 30 минут неизвестный под предлогом непривлечения её к ответственности за якобы совершенное ДТП, убедил её 86-летнюю мать передать курьеру денежные средства в размере 100 000 рублей и 2 500 долларов США, что она и сделала.

В этот же день в 21 час 00 минут возле дома 1/56 по улице Гатчинской сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления «по горячим следам» задержан 21-летний студент 3 курса ВУЗа.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводятся мероприятия направленные на установление причастности задержанного к аналогичным преступлениям.