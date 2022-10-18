В Выборгском районе задержали подозреваемого в мошенничестве

Накануне вечером около 18 часов 10 минут к полицейским Выборгского района Петербурга обратилась 79-летней женщина, с сообщением о том, что около 15 часов 00 минут ей на мобильный телефон поступали звонки от неизвестного, который, под предлогом непривлечения её знакомой к ответственности якобы за совершенное ДТП, убедил потерпевшую в подъезде по месту жительства передать курьеру 200 000 рублей, что она и сделала.

В этот же день возле дома 2/1 по Сиреневому бульвару в ходе оперативно-розыскных мероприятий опергруппой уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан 24-летний неработающий гражданин, ранее судимый за кражу.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводятся мероприятия направленные на установление причастности задержанного к аналогичным преступлениям.