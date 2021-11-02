В Колпино задержали мошенницу, обманувшую пенсионерку

В минувший четверг к полицейским Колпинского района Петербурга с заявлением обратилась 75-летняя пенсионерка с просьбой привлечь к ответственности неизвестного, который 28.10.2021 в период с 10:00 по 14:00, позвонил к ней по телефону, под предлогом оказания помощи попавшему в ДТП внуку, убедил передать денежные средства за не привлечение внука к ответственности. Неизвестный в разговоре сообщил, что за деньгами приедет курьер. В тот же день потерпевшая у своего подъезда дома 20 по улице Стахановская города Колпино передала водителю автомобиля, денежные средства в размере 195 тысяч рублей, завернутые в простынь.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что за деньгами к потерпевшей приезжал курьер, а к совершению преступления причастна 21-летняя гражданка, находящаяся на связи со звонившим злоумышленником.

Подозреваемая осуществляла посредническую функцию передачи денежных средств звонившим за финансовое вознаграждение. 31 октября в 10:30 в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий у дома 21 по ул. Ижорский батальон в г.Колпино, по подозрению в совершении преступления задержана 21-летняя жительница Ставропольского края. Подозреваемая задержана на основании статьи 91 УПК РФ. Устанавливаются другие лица, причастные к противоправной деятельности.