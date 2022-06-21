В Петербурге обстреляли юную пару

Вчера вечером около 18 часов 27 минут к полицейским Кировского района Петербурга обратилась 19-летняя девушка с сообщением о том, что к ней и ее друзьям во дворе дома на проспекте Ветеранов подошли двое незнакомых мужчин. В ходе словесного конфликта указанные граждане выстрелили из травматического пистолета в сторону 18-летнего молодого человека.

Потерпевший самостоятельно обратился за медицинской помощью и в удовлетворительном состоянии отпущен домой.

Сотрудниками полиции по данному факту проводятся оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются обстоятельства произошедшего, приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников.