В Петербурге задержали мужчин, избивших гражданина на улице

Накануе днем около 15 часов 44 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от гражданки, что во дворе дома 81 по Ярославскому проспекту на ее мужа напали неизвестные и избили его. Наряд полиции незамедлительно прибыл по указанному адресу, где к ним обратился 42-летний мужчина, проживающий в доме по вышеуказанному адресу. Он сообщил, что двое мужчин, с признаками алкогольного опьянения, нанесли ему телесные повреждения и попытались снять с руки дорогостоящие часы, но мужчине удалось вырваться и скрыться от нападавших.

Потерпевший в удовлетворительном состоянии после оказания медицинской помощи был отпущен на амбулаторное лечение.

На месте происшествия по «горячим следам» по подозрению в совершении данного преступления полицейскими были задержаны двое мужчин, 37 и 49-летние неработающие жители Гатчинского района Ленинградской области. Злоумышленники доставлены в отдел полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.