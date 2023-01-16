В Петербурге задержали мужчину, ранившего ножом двух женщин

Вчера к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение о том, что житель коммунальной квартиры в доме 4 по Лесному проспекту избил женщину.

Незамедлительно прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу задержан ранее судимый гражданин, 1987 года рождения, работающий дворником. Установлено, что около 23 часа 10 минут в результате внезапно возникшего конфликта, после совместного распития спиртных напитков он нанес ножевые ранения двум женщинам, 1972 и 1981 годов рождения.

Обе пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.