В Петербурге в ходе конфликта мужчине стреляли в спину

Вчера поздним вечером около 22 часов 45 минут к полицейским Красносельского района Петербурга поступило сообщение от 31-летнего неработающего мужчины, о том, что по адресу: Санкт-Петербурга, Петергофское шоссе, дом 73, в него выстрелили в ходе конфликта.

Прибывший на место происшествие наряд полиции установил, что неизвестный в ходе словесного конфликта, произошедшего на почве внезапно возникших неприязненных отношений распылил в лицо потерпевшего газ из перцового баллончика, а также произвел два выстрела из предмета, похожего на пистолет ему в спину, после чего с места происшествия скрылся.

Полицейскими приняты меры по установлению и задержанию злоумышленника.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.