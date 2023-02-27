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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге два рецидивиста похитили и покалечили мужчину из-за долга в 10 000 рублей

В Петербурге два рецидивиста похитили и покалечили мужчину из-за долга в 10 000 рублей

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Опубликовал: Anton78
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Полицией задержаны злоумышленники, похитившие мужчину в Кировском районе Санкт-Петербурга

Накануне ночью около 02 часов 30 минут возле дома 8 корпус 1 по Дачному проспекту двое злоумышленников избили 29-летнего мужчину и насильно посадили в багажное отделение автомобиля «Инфинити QX56».
Сестра похищенного передала похитителям 10 000 рублей, которые он якобы был должен. После чего на улице Десантников потерпевший был отпущен.

Пострадавший мужчина обратился за медицинской помощью и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

В тот же день наряд Госавтоинспекции Красносельского района остановил указанный автомобиль. По подозрению в совершенном преступлении задержан 37-летний житель города Череповец, управлявший автомобилем.
Также спустя час задержали второго 31-летнего ранее судимого мужчину.
По данному факту принято процессуальное решение.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район похищение людей
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