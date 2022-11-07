В Петербурге задержали злодеев, которые напали на мужчину и похитили у него имущество

Вечером 5 ноября около 19 часов 15 минут к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от 44-летнего мужчины, о том, что в парадной дома 5 по Шлиссельбургскому проспекту двое неизвестных мужчин, избив его, угрожая травматическим пистолетом, похитили мобильный телефон, нож, наручные часы. Сумма ущерба 39 500 рублей.

В тот же день по указанному адресу нарядом ППС полиции по подозрению в совершенном преступлении были задержаны двое мужчин, 35 и 53 лет.

У 35-летнего мужчины был обнаружен и изъят травматический пистолет. Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой).