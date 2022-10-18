В Петербурге задержали злоумышленников, которые ограбили мужчину

12 октября трое неизвестных мужчин, под предлогом покупки аудиосистемы, объявление о продаже которой потерпевший, 40-летний мужчина, выложил в интернет, проникли в его квартиру и, применив физическую силу к нему и его супруге, похитили денежные средства в размере 200 000 рублей, 10 000 долларов США, 10 000 евро. Общая сумма ущерба составила 1 млн 463 тыс. 500 руб.

В результате нападения женщина в состоянии средней степени тяжести была госпитализирована.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ (разбой).

Вчера на проспекте Наставников по подозрению в совершении данного преступления задержан 37-летний неработающий мужчина. В тот же день на Афанасьевской улице по подозрению в совершении данного преступления задержан 40-летний ранее судимый мужчина.

Похищенное частично изъято.

Подозреваемых задержали на основании ст. 91 УПК РФ.