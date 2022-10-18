В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве

Вчера около 11 часов 20 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение, что возле дома 23 по улице Новгородской, у аптеки, неизвестные ранили ножом 23-летнего мужчину. Пострадавший с проникающим ножевым ранением грудной клетки, в крайне тяжелом состоянии, госпитализирован, однако спасти его не удалось. Около 13 часов 00 минут пострадавший скончался в больнице.

Незамедлительно прибывшие на место полицейские установили, что подозреваемый скрылся на автомобиле «Киа-Рио».

В 12 часов был введен в действие план «Перехват». В 12 часов 15 минут в результате мероприятий по плану «Перехват», во дворе дома 23 по Индустриальному проспекту, нарядом полиции по подозрению в совершенном преступлении задержан, 24-летний мигрант.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый задержан по статье 91 УПК РФ.