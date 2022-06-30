В Петербурге задержали угонщика автомобиля «КАМАЗ»

Вчера утром около 08 часов 33 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от 38-летнего мужчины о том, что в ночь с 28 на 29 июня 2022 года от дома №273 по улице Шишкина в поселке Парголово неизвестный угнал его автомобиль «КАМАЗ». Сумма ущерба составила около 1 миллиона рублей. Незамедлительно на место происшествия выехали сотрудники полиции, которые при патрулировании, у дома №16 по Ленинградскому шоссе обнаружили указанный автомобиль, возле которого по подозрению в совершении данного преступления задержан 37-летний ранее судимый мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. По данному происшествию возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем). Похищенный автомобиль возвращен собственнику.