В Ленобласти по горячим следам задержали студента, ударившего ножом своего оппонента

24 февраля в полицию Гатчинского района поступила телефонограмма о том, что в больницу самостоятельно обратился молодой человек, 2004 г. с проникающим ранением груди. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

В тот же день в г. Гатчина, на ул. Карла Маркса по горячим следам за совершение преступления задержали студента 1 курса института, 2005 г. Потерпевшего он ударил ножом на почве личных неприязненных отношений.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3, ст. 30, ч. 1, статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).