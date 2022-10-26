В Петербурге по «горячим следам» задержали злоумышленника, который во время ссоры ножом убил мужчину

Накануне ночью около 01 часа 20 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга от женщины поступило сообщение, что возле кафе на Купчинской улице дом 15 корпус 1 на ее брата напали.

Незамедлительно прибывшим на место происшествия нарядом патрульно-постовой службы полиции по вышеуказанному адресу с ножевым ранением груди обнаружен труп 22-летнего мужчины.

На месте происшествия по подозрению в совершении указанного преступления по «горячим следам» задержан 39-летний неработающий мужчина, который во время внезапной ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений нанес удар ножом в грудь потерпевшему, который от полученного ранения скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.